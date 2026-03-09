Komunikacioni në Maqedoni, mjegull në rrugën për në Kodrën e Diellit

Komunikacioni në Maqedoni, mjegull në rrugën për në Kodrën e Diellit

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë me lagështi. Dukshmëri e zvogëluar për shkak të mjegullës prej 20-30 metrash ka në rrugën rrugore Lisec – Kodra e Diellit.

Intensiteti i trafikut në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Në vendkalimet kufitare, në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe drejtim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.
Obligimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete është në fuqi.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Rritja e çmimit të naftës është një çmim i vogël për paqen botërore

Trump: Rritja e çmimit të naftës është një çmim i vogël për paqen botërore

Shpërthime të fuqishme dëgjohen në Dubai

Shpërthime të fuqishme dëgjohen në Dubai

Izraeli përgatitet për luftë me Iranin që mund të zgjasë të paktën një muaj

Izraeli përgatitet për luftë me Iranin që mund të zgjasë të paktën një muaj

Çmimi i naftës kalon 100 dollarë për fuçi për shkak të konfliktit me Iranin

Çmimi i naftës kalon 100 dollarë për fuçi për shkak të konfliktit me Iranin

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Trump: SHBA-ja fundosi të gjitha anijet iraniane dhe shkatërroi shumicën e platformave të raketave

Trump: SHBA-ja fundosi të gjitha anijet iraniane dhe shkatërroi shumicën e platformave të raketave