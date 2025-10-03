Komunikacioni në Maqedoni, mbyllet për qarkullim një rrugë

Komunikacioni në Maqedoni, mbyllet për qarkullim një rrugë

Trafiku në rrugën rajonale Nikforovo – Leunovo – Bunec është ndërprerë që nga mbrëmë, në orën 23:20, për shkak të reshjeve të borës dhe pemëve të rrëzuara në rrugë. Po bëhen ndërhyrje për pastrimin e saj, njoftoi LAMM.

Trafiku në rrugët tjera shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë me lagështi. Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon përshtatjen e shpejtësisë së lëvizjes, respektimin e sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhimin e kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.

