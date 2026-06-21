Komuna e Tetovës për emrat e rrugëve: 4 qeveritë e BDI-së nuk e kaluan vendimin në Qeveri

Komuna e Tetovës për emrat e rrugëve: 4 qeveritë e BDI-së nuk e kaluan vendimin në Qeveri

Komuna e Tetovës përmes një reagimi për media ka bërë të ditur se riemërtimi i rrugëve në Tetovë, asnjëherë nuk u bë i plotfuqishëm, pasi siç thonë, “4 qeveritë e BDI-së nuk e kaluan këtë si vendim në Qeveri dhe si të tillë ato nuk figuruan as në Kadastër e as në Regjistrin qendror”.

Në reagimin e komunës, theksohet madje se gjykatësit shqiptarë të Gjykatës Kushtetuese, të zgjedhur nga pushteti i kaluar, në vend se ta mbrojnë interesin shqiptar në atë institucion, po merren me politikë ditore.

“E vërteta është se vendimi për riemërtimin e rrugëve në Tetovë asnjëherë nuk u bë i plotfuqishëm, për shkak se 4 qeveritë e BDI-së pas vitit 2007 nuk e kaluan si vendim në Qeveri. Prandaj ato nuk figuruan kurrë as në Kadastër e as në Regjistrin qendror”, thuhet në reagim.

Pavarësisht kësaj, shtojnë nga komuna, gjykatësit shqiptarë në Gjykatën Kushtetuese nuk duhej të lejonin të hapet kjo procedurë në kohën kur Komuna e Tetovës është pranë finalizimit të riemërtimit zyrtar të rrugëve në Tetovë.

“Tendenca është e qartë: të krijohen tensione ndëretnike. Ndërsa pas kësaj tendence qëndron partia e cila i shpërndanë zyrtarisht deklaratat e një gjykatësi kushtetues”, thonë nga Komuna e Tetovës.

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