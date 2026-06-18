Komuna e Tetovës ndan nga 100 euro vauçer për filloristët: Zbardhen datat dhe procedurat e aplikimit

Komuna e Tetovës ndan nga 100 euro vauçer për filloristët: Zbardhen datat dhe procedurat e aplikimit

Komuna e Tetovës ka njoftuar zyrtarisht prindërit se së shpejti do të hapet procesi i aplikimit për përfitimin e vauçerëve për nxënësit e regjistruar në klasën e parë. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i komunës, Bilall Kasami, përmes një njoftimi zyrtar.

Sipas detajeve të publikuara në image.png, procesi i aplikimit do të jetë i hapur nga data 23 qershor deri më 10 korrik 2026.

Kush ka të drejtë aplikimi?

Të drejtë për të përfituar nga kjo mbështetje kanë:

Të gjithë nxënësit që janë regjistruar në klasën e parë deri më datën 22 qershor 2026.

Si të aplikoni dhe ku dorëzohen dokumentet?

Për t’u bërë pjesë e këtij programi mbështetës, prindërit duhet të ndjekin këto hapa:

Marrja e formularit: Formulari i aplikimit mund të merret fizikisht pranë Sektorit për Veprimtari Publike në Komunën e Tetovës ose mund të shkarkohet online nga faqja zyrtare e komunës.

Dorëzimi i dokumenteve: Të gjitha dokumentet e nevojshme për aplikim duhet të dorëzohen të kompletuara pranë të njëjtit sektor, respektivisht në Sektorin për Veprimtari Publike në Komunën e Tetovës.

Ky hap vjen si një masë lehtësuese për familjet tetovare që përgatisin fëmijët e tyre për të nisur ciklin fillor në vitin e ri shkollor.

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