Komuna e Tetovës ndan 1 200 000 denarë për familjarët e viktimave dhe të të lënduarëve të tragjedisë në Koçan

Në një akt solidariteti dhe humanizmi, sot u mbajt seanca e 49-të e jashtëzakonshme e Këshillit të Komunës së Tetovës, ku u miratua me unanimitet propozim-vendimi për ndarjen e 1,2 milionë denarëve si ndihmë financiare për familjet e viktimave dhe të të lënduarve në tragjedinë e 16 marsit 2025 në Koçan.

Nga Zyra për Komunikime dhe Marrëdhënie me publikun në kuadër të Komunës së Tetovës në një kumtesë theksojnë se ky vendim nuk është vetëm mbështetje materiale, është një mesazh i fuqishëm bashkimi dhe empatie, që dëshmon se Komuna e Tetovës qëndron pranë atyre që po kalojnë momente të vështira.

“Në këto çaste zie dhe dhimbjeje, kjo ndihmë shkon përtej vlerës monetare — ajo simbolizon shpirtin e humanizmit dhe forcën e solidaritetit, duke treguar se së bashku mund të përballojmë çdo sfidë. Tetova e ka dëshmuar gjithmonë se nuk është vetëm një qytet, por një komunitet që bashkohet në momentet më të vështira. Kjo ndihmë nuk do ta shlyejë dhimbjen, por shpresojmë që do të sjellë pak lehtësim dhe do të jetë një mesazh i qartë se nuk jeni vetëm”, bëhet e ditur në kumtesën e Komunës së Tetovës.

Në kumtesë thuhet se Komuna e Tetovës mbetet e përkushtuar për të qenë pranë qytetarëve në çdo kohë, duke dëshmuar se solidariteti është themeli mbi të cilin ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të ndjeshme.

