Komuna e Çairit dërgon ndihmë me ujë të pijshëm për qytetarët e Gostivarit
Në përgjigje të situatës së rënduar me furnizimin me ujë të pijshëm në Gostivar, Komuna e Çairit ka dërguar një sasi uji të pijshëm për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga kjo situatë.
Ndihma është një kontribut për përballimin e nevojave aktuale të banorëve, ndërsa Komuna e Çairit mbetet në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet lokale në Gostivar dhe e gatshme që edhe në ditët në vijim të ofrojë mbështetje shtesë, në përputhje me nevojat dhe zhvillimin e situatës.