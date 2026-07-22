Komuna e Çairit dërgon ndihmë me ujë të pijshëm për qytetarët e Gostivarit

Komuna e Çairit dërgon ndihmë me ujë të pijshëm për qytetarët e Gostivarit

Në përgjigje të situatës së rënduar me furnizimin me ujë të pijshëm në Gostivar, Komuna e Çairit ka dërguar një sasi uji të pijshëm për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga kjo situatë.

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Ndihma është një kontribut për përballimin e nevojave aktuale të banorëve, ndërsa Komuna e Çairit mbetet në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet lokale në Gostivar dhe e gatshme që edhe në ditët në vijim të ofrojë mbështetje shtesë, në përputhje me nevojat dhe zhvillimin e situatës.

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