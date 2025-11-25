Kompanitë turke të mbrojtjes zhvillojnë dronë shpëtimtarë për t’u përdorur në raste të katastrofave natyrore
Kompanitë kryesore turke po zhvillojnë dronë shpëtimtarë për të lehtësuar operacionet e shpëtimit në katastrofa natyrore, mes rritjes së përdorimit të mjeteve ajrore pa pilot (dronë) në shpëtimin e njerëzve në kushte sfiduese, raporton Anadolu.
Së fundmi një burrë u transportua me helikopter në një vend të sigurt nga një dron pasi përmbytjet e lanë të bllokuar në mes të lumit Srepok të Vietnamit në distriktin Cu Jut. Kur metodat tradicionale të shpëtimit dështuan për shkak të ujërave të përmbytjeve dhe kushteve të vështira në terren, një dron që përdorej për aktivitete bujqësore u bë shpëtimi i këtij personi në fatkeqësi.
Me një kapacitet mbajtës prej 100 kilogramësh, droni e transportoi burrin në një vend të arritshëm dhe ekipet e shpëtimit e nxorën atë në mënyrë të sigurt nga uji. Dronët e ngarkesave me kapacitet të lartë të kompanive turke të mbrojtjes dallohen për karakteristika të ngjashme që i bëjnë ato të përshtatshme në operacionet e shpëtimit.
Kompanitë kryesore si “Zyrone Dynamics”, “Titra Technology” dhe “DASAL” prodhojnë oferta që mund të përdoren në kushte sfiduese katastrofash. Droni i ngarkesave ZD360 i “Zyrone Dynamics” është zgjidhje me kapacitet të lartë i gjeneratës së ardhshme që mund të kryejë detyra në rreze prej 10 kilometrash me ngarkesë prej 60 kilogramësh. Mund të përballojë kapacitet mbajtës prej 100 kilogramësh brenda një rrezeje prej një kilometri.
Madhësia kompakte e dronit, rreth një e katërta e sistemeve të ngjashme, lejon që ai të merret kudo me automjet dhe të vendoset shpejt. Alpin i “Titra Technology” është helikopteri i parë pa pilot i Turqisë. Mjeti ka kapacitet ngarkese deri në 200 kilogramë, përfshirë karburantin.
Kapaciteti i lartë i transportit dhe qëndrueshmëria e gjatë e Alpin e bëjnë atë aset të rëndësishëm për operacionet në terren malor ose në zona përmbytjesh ose zjarresh. Ndërkohë, “DASAL” ofron gamë të dronëve të ngarkesave, njëra prej të cilave është PUHU C75. Droni mund të mbajë deri në 75 kilogramë.
PUHU C75 është përmirësim i paraardhësit të tij me kapacitet më të lartë ngarkese dhe më shumë përgatitje për të ardhmen, pasi merr parasysh teknologjitë në zhvillim dhe nevojat në ndryshim të përdoruesve të ndryshëm për rritje të ngarkesës dhe rreze të zgjeruar veprimi.
Ndërsa PUHU C100 është projektuar për të përmbushur nevojat kryesore logjistike në terren, duke ofruar kapacitet ngarkese prej 100 kilogramësh, një rreze të gjatë veprimi dhe shpejtësi të lartë horizontale. DASAL ka prodhuar edhe CONDOR-C150, i cili mund të mbajë ngarkesë prej 150 kilogramësh për 30 minuta.
Dronët dhe dronët e ngarkesave me ngarkesë të lartë, autonome dhe rezistente ndaj sulmeve të kompanive turke të mbrojtjes përdoren në industrinë e mbrojtjes, por ato kanë edhe potencial të konsiderueshëm për operacione shpëtimi dhe ndihme humanitare gjatë katastrofave si përmbytjet, tërmetet dhe zjarret.
Këto sisteme mund të luajnë rol kyç në reduktimin e viktimave njerëzore dhe ndikimin material të mjedisit të shkaktuar nga fatkeqësitë me operacione të shpejta dhe efektive shpëtimi, duke i mbajtur shpëtimtarët të sigurt nga zonat e rrezikshme.