Kompanitë e duhanit në Spanjë do të detyrohen të paguajnë për mbledhjen cigareve nga toka

Në Spanjë kompanitë e duhanit do të detyrohen të paguajnë faturën për të pastruar mjedisin nga miliona bishta cigaresh.

Kjo është ajo që parashikojnë rregulloret e reja, të përfshira në një paketë masash që synojnë reduktimin e mbetjeve dhe rritjen e riciklimit.

Dispozitat përfshijnë gjithashtu një ndalim të takëmeve dhe pjatave plastike për një përdorim, shtupat e pambukut dhe një reduktim të ambalazheve plastike të ushqimit.

Ligji i ri përputhet me një direktivë të Bashkimit Evropian që kufizon përdorimin e plastikës për një përdorim dhe detyron ndotësit të pastrojnë papastërtitë që krijojnë.

Prodhuesit e cigareve do të kenë gjithashtu përgjegjësi për të edukuar qytetarët që të mos hedhin bishta në hapësira publike, por është e paqartë se si do të zbatohet pastrimi apo sa do të kushtojë.

Një studim katalanas vlerëson një kosto midis 12 dhe 21 euro për qytetar në vit, me vlerësime që arrijnë deri në një miliard në vit në total.

Qeveria katalanase ka propozuar futjen e një skeme ku bishtat e cigareve mund të blihen për 0,20 euro: një plan i tillë do t’i shtonte 4 euro çmimit mesatar aktual prej 5 euro për një paketë me 20 cigare.

Supozohet se kompanitë e duhanit do t’i kalojnë kostot e kësaj te konsumatorët, duke ofruar një nxitje shtesë për të lënë cigaren.

Sipas statistikave të qeverisë nga viti i kaluar, rreth 22% e spanjollëve pinë duhan (16.4% e femrave dhe 23.3% e meshkujve) krahasuar me një mesatare të BE-së prej 18.4%.

Bishtat e cigareve janë një nga format më të zakonshme të mbetjeve dhe duhen rreth 10 vjet për t’u dekompozuar, duke çliruar substanca toksike si arseniku dhe plumbi.

OJQ-ja Ocean Conservancy beson se ato janë forma më e zakonshme e ndotjes detare, duke tejkaluar edhe atë të qeseve e shisheve plastike, me rreth 5 miliardë copë të hedhura në oqean.