Kompania saudite e naftës Aramco për tre muaj fiton 42.4 miliardë dollarë

Kompania saudite e naftës Aramco njofton se për tre mujorin e tretë të viti 2022 ka fituar 42.4 miliardë dollarë, krahasuar me periudhën paraprake.

Sipas njoftimit, kjo vlerë është më e lartë për 39 për qind, e cila ka ardhur për shkak të çmimeve të larta të naftës.

Aramco njoftoi fitim neto prej 48 miliardë dollarë në periudhën prill-qershor 2022. Tërheq vëmendje që fitimi i tremujorit të tretë ishte fitimi neto i dytë më i madh që nga oferta publike (IPO) e kompanisë për shkak të çmimeve të larta të naftës.

#Aramco’s strong Q3 2022 earnings and record free cash flow reflects our ability to generate significant value through our low-cost, lower-carbon intensity upstream production and strategically integrated upstream and downstream businesses

— aramco (@aramco) November 1, 2022