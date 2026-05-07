Kompania britanike “Shell” tejkalon parashikimet e fitimit ndërsa lufta në Iran rrit çmimet e naftës
Kompania britanike e energjisë “Shell” raportoi sot fitime më të forta se sa pritej për tremujorin e parë ndërsa lufta në Iran i rriti çmimet e naftës dhe gazit të rriten ndjeshëm dhe prishi tregjet globale të energjisë, transmeton Anadolu.
Kompania e listuar në Bursën e Londrës shënoi fitime prej 6.92 miliardë dollarësh në tremujorin e parë, mbi pritjet e analistëve. Një parashikim i analistëve të ofruar nga kompania kishte parashikuar fitimin e tremujorit të parë të “Shell”-it në 6.36 miliardë dollarë.
Shifra shënoi rritje nga 5.58 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 3.26 miliardë dollarë në tremujorin e katërt të vitit 2025. “Shell dha rezultate të forta të mundësuara nga fokusi ynë i pandërprerë në performancën operacionale në një tremujor të shënuar nga përçarje të paparë në tregjet globale të energjisë”, tha drejtori ekzekutiv, Wael Sawan në një deklaratë.
“Shell” tha se do të ulte ritmin e blerjes së aksioneve tremujore në 3 miliardë dollarë nga 3.5 miliardë dollarë ndërsa do të rriste dividendin e saj me 5 për qind në 0.3906 dollarë për aksion.
Kompanitë kryesore të energjisë kanë përfituar nga një rritje e ndjeshme e çmimeve të lëndëve djegëse fosile që kur lufta e udhëhequr nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit filloi më 28 shkurt, me ndërprerjet përmes Ngushticës së Hormuzit që intensifikuan shqetësimet për furnizimin.
Çmimet e naftës janë rritur me rreth 40 për qind që nga fillimi i konfliktit, megjithëse nafta bruto Brent dhe nafta referuese amerikane West Texas Intermediate ranë ndjeshëm në seancën e mëparshme mes shpresave për një përfundim të mundshëm të luftës.
Borxhi neto i “Shell”-it u rrit në 52.6 miliardë dollarë në fund të tremujorit të parë, krahasuar me 45.7 miliardë dollarë në fund të vitit 2025. Fitimet erdhën menjëherë pasi “Shell” njoftoi marrëveshje për të blerë kompaninë kanadeze të energjisë “ARC Resources” në një marrëveshje me vlerë 16.4 miliardë dollarë, përfshirë borxhin neto dhe qiratë.
Sawan e përshkroi “ARC Resources”, e cila përqendrohet në pellgun e argjilit Montney në British Columbia dhe Alberta, si një prodhues me cilësi të lartë, kosto të ulët dhe intensitet të ulët karboni në kuartile të lartë që do të forconte bazën e burimeve të “Shell”-it për dekada të tëra.
Aksionet e “Shell”-it të listuara në Bursën e Londrës janë rritur me rreth 17 për qind nga fillimi i vitit.