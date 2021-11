Komiteti Qendror i VMRO-DPMNE-së: Më 12 dhjetor partia zgjedh kryetarin e ri

Komiteti Qendror i VMRO-DPMNE-së, i ka konfirmuar vendimet e Komitetit Ekzekutiv, që më 12 dhjetor të mbahen kongresi i partisë në të cilën do të zgjidhet kryetari i ri.

Hristijan Mickoski përsëri do ta kërkojë besimin nga anëtarësia, përcjell SHENJA.

Partia e ka riafirmuar qëndrimin se vetëm zgjedhje të shpejta të parakohshme janë dalje nga kriza politike.

Opozita ka paralajmëruar se në Kuvend do të sillet në mënyrë konstruktive dhe nuk do ta bllokojë buxhetin dhe ligjet që janë në interes për qytetarët.