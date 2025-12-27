Komiteti i Gjyqtarëve pranon 10 gabime këtë sezon – Barcelona dhe Real Madridi u dëmtuan në mënyrë të barabartë
Komiteti Teknik i Gjyqtarëve (CTA) ka pranuar zyrtarisht 10 gabime të gjyqtarëve këtë sezon, pas shqyrtimit të 51 incidenteve përmes platformës audiovizive të RFEF.
Vendimet e analizuar u përzgjodhën nga një panel këshillues që përfshinte Jose Luis Oltra, Jose Ramon Sandoval, Jose Luis Sanchez Vera dhe Fernando Morientes, ndërsa verdikti i CTA-së trajtohet si përfundimtar.
Atletico Madrid rezultoi të jetë ekipi më i prekur, me një gabim të pranuar në pozicionin jashtë loje të Giuliano ndaj Alavés.
Rayo Vallecano, me dy veprime kundër tyre (nga Batalla dhe Alemao, të mbajtura disa sekonda në favor të Alaves), kryeson listën e ekipeve më të prekura, së bashku me Madridin e përmendur më lart, Espanyol (penalltia e dorës së Mendyt që gjyqtari nuk e dha edhe pas konsultimit me VAR), Celta (penalltia e fundit për Nicon ku VAR nuk duhej të ndërhynte), Athletic Bilbao (ndërhyrje nga pas ndaj Maroan nga portieri Leo Roman në kundërsulm, që nuk u ndëshkua me karton të kuq).
Barcelona gjithashtu u dëmshmua nga një gabim i qartë, me aksionin e gjatë të Raillos që u lejua gabimisht të vazhdonte. Disa klube të tjera, përfshirë Athletic Bilbao, Real Sociedad dhe Mallorca, u favorizuan një herë.
Real Madrid ishin gjithashtu nga më të prekurit, veçanërisht në incidentin me Dean Huijsen në ‘San Sebastian’, ku CTA konsideron se duhej dhënë vetëm karton i verdhë.
Në përgjithësi, Barcelona dhe Real Madrid u prekën në mënyrë të barabartë nga 10 gabimet e pranuara, me nga një gabim secili.