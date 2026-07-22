Komisioni për Sëmundje Malinje Hematologjike pa asnjë shqiptar, ngrihen pikëpyetje për përfaqësimin e pacientëve
Përbërja e re e Komisionit për Sëmundje Malinje Hematologjike ka nxitur reagime dhe pikëpyetje lidhur me përfaqësimin etnik në një nga trupat më të rëndësishëm profesionalë të sistemit shëndetësor. Sipas vendimit të publikuar, nga gjithsej 10 anëtarë dhe zëvendësanëtarë të emëruar në Komision, nuk figuron asnjë mjek shqiptar.
Ky zhvillim vjen pasi në mandatin e kaluar Komisioni drejtohej nga një mjek shqiptar, gjatë së cilit u hartuan rregullorja e punës, protokollet, sistemi për trajtimin e rasteve urgjente dhe modeli organizativ i funksionimit të këtij trupi profesional.
Mungesa e përfaqësimit shqiptar ka hapur debat nëse vendimi pasqyron në mënyrë të drejtë potencialin profesional në vend. Shtrohet pyetja nëse në sistemin shëndetësor nuk ka hematologë, onkologë apo patologë shqiptarë të kualifikuar që mund të jenë pjesë e këtij komisioni, apo në procesin e përzgjedhjes kanë dominuar kritere të tjera.
Një tjetër çështje që ngrihet është largimi i ish-kryetarit të Komisionit, i cili, sipas pretendimeve, kishte rol kyç në krijimin e procedurave dhe organizimin e punës së këtij organi profesional. Me largimin e tij dhe mungesën e plotë të përfaqësimit shqiptar në përbërjen e re, kërkohen sqarime nga institucionet kompetente mbi kriteret e emërimeve.
Në fokus të debatit mbeten edhe pacientët shqiptarë me sëmundje malinje hematologjike. Opinioni publik shtron pyetjen se kush do të përfaqësojë interesat e tyre në një komision që vendos për trajtimet, qasjen ndaj terapive dhe prioritetet në këtë fushë të ndjeshme të shëndetësisë.
Njohës të çështjeve të shëndetësisë theksojnë se sistemi duhet të garantojë trajtim të barabartë, besim dhe përfaqësim profesional për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, ndërsa institucionet pritet të sqarojnë arsyet e përbërjes së re të Komisionit.