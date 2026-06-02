Komisioni parlamentar i jep dritën jeshile dy kandidatëve për Këshillin Gjyqësor
Me shtatë vota “për”, pa asnjë votë “kundër” apo “të përmbajtur”, kandidatët për anëtarë të Këshillit Gjyqësor, Artin Islami dhe Feuzi Xhaferi, morën mbështetjen e Komisionit parlamentar për Zgjedhje dhe Emërime.
Propozimin për emërimin e tyre e paraqiti deputeti i VLEN, Bekim Qoku, i cili vlerësoi se përvoja dhe profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojnë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshilli Gjyqësor.
Islami dhe Xhaferi ishin pjesë e listës prej shtatë kandidatësh që aplikuan në konkursin për plotësimin e vendeve në Këshillin Gjyqësor. Ndërkohë, filtrin e Komisionit nuk e kaluan kandidatët Sabedin Dauti, Shpresa Dauti, Elvir Iseini, Fatmir Emrullai dhe Fadil Xhelili.
Për t’u bërë anëtarë të Këshillit Gjyqësor, kandidaturat e Islamit dhe Xhaferit duhet të marrin miratimin edhe në seancë plenare të Kuvendit. Ky është tentimi i tretë për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Gjyqësor.