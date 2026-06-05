Komisioni Evropian sinjalizon masa më të ashpra për vizat ndaj shtetasve rusë
Komisioni Evropian ka sinjalizuar masa të mëtejshme për shtrëngimin e kufizimeve të vizave për shtetasit rusë, pas një letre të përbashkët nga 11 shtete anëtare të BE-së që kërkojnë rregulla më të rrepta dhe detyruese, transmeton Anadolu.
“Shtrëngimi i lëshimit të vizave për shtetasit rusë ka qenë një prioritet kryesor i Komisionit që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës në vitin 2022. Ne kemi ndërmarrë veprime të paprecedenta dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian, Markus Lammert, gjatë një konference për media në Bruksel.
Lammert kujtoi se BE-ja e pezulloi plotësisht marrëveshjen e lehtësimit të vizave me Rusinë në vitin 2022 dhe lëshoi udhëzime që inkurajojnë shtetet anëtare të ulin prioritetin e aplikimeve për viza nga shtetasit rusë. Ai gjithashtu theksoi se blloku miratoi rregulla më të rrepta të vizave në vitin 2025.
“Komisioni po monitoron shumë nga afër zbatimin e udhëzimeve të vitit 2022”, tha ai.
Ai shtoi se Komisioni po punon me shtetet anëtare për të siguruar zbatim të njëtrajtshëm të masave dhe po shqyrton hapa shtesë.
“Do të propozojmë futjen e masave të synuara kufizuese për viza për të adresuar më tej rreziqet e sigurisë që vijnë nga veprimet armiqësore të vendeve të treta. Kjo është pjesë e rishikimit të kodit të vizave që do të vijë në fillim të vitit të ardhshëm”, tha Lammert.
Ai shtoi se Komisioni po shqyrton edhe mënyra të mundshme për të kufizuar qasjen në zonën Shengen për shtetasit rusë që kanë marrë pjesë në luftën në Ukrainë.