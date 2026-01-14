Komisioni Evropian propozon paketë mbështetjeje financiare prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën
Komisioni Evropian sot zbuloi propozime legjislative për të siguruar 90 miliardë euro mbështetje financiare për Ukrainën për vitet 2026 dhe 2027, duke përforcuar angazhimin e Bashkimit Evropian ndaj Kievit në mes të luftës së vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Propozimi për të ndryshuar lehtësimin për Ukrainën, një mekanizëm për ndihmë buxhetore për Ukrainën, së bashku me rregullimet në rregulloren e kornizës financiare shumëvjeçare, do të lejojë që kredia të mbulohet nga “hapësira” e buxhetit të BE-së.
Kredia e propozuar do të ndahet në dy komponentë: 60 miliardë euro për ndihmë ushtarake dhe 30 miliardë euro për mbështetje të përgjithshme buxhetore.
KE-ja tha se BE-ja rezervon të drejtën për të përdorur asetet ruse të imobilizuara për të shlyer kredinë, në përputhje me ligjin e BE-së dhe atë ndërkombëtar. Një kredi dëmshpërblimi e propozuar më parë mbetet e disponueshme nëse bashkëlegjislatorët vendosin ta ndjekin atë.
Mbështetja do të financohet përmes huamarrjes së përbashkët të BE-së nga tregjet e kapitalit, të garantuara nga “hapësira” e buxhetit të BE-së, ngjashëm me programet e mëparshme të ndihmës financiare.
Presidentja e KE-së, Ursula von der Leyen tha në konferencën për mediat në Bruksel se 24 nga 27 shtetet anëtare po marrin pjesë në paketë, duke vënë në dukje se financimi synon të forcojë aftësitë mbrojtëse të Ukrainës dhe të ruajë funksionet shtetërore dhe shërbimet publike.
“Fondet do të përdoren për të blerë pajisje, kryesisht nga Ukraina, nga BE-ja dhe vendet EEA/EFTA. Por, nëse këto prokurime të nevojshme nuk janë të mundura në këtë rajon dhe/ose në kohën e duhur, atëherë mund të jetë e mundur që herë pas here të blihen pajisjet jashtë BE-së”, tha ajo.
Propozimet i janë paraqitur Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian për shqyrtim dhe miratim, me KE-në që thekson se miratimi i shpejtë është thelbësor për të filluar shpërndarjet në tremujorin e dytë të vitit 2026.
Von der Leyen shtoi se pret të miratojë shpejt propozimet, duke mundësuar që shpërndarja e parë të bëhet në prill. Sapo të miratohen, komisioni do të finalizojë marrëveshjet zbatuese me autoritetet ukrainase dhe do të lëshojë këstin e parë të kredisë.
Masat e kushtëzimit, përfshirë reformat për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të luftuar korrupsionin, do të mbështesin mbështetjen financiare sipas planit të Ukrainës. Që nga fillimi i luftës ruse kundër Ukrainës, BE-ja dhe vendet e saj anëtare kanë ofruar 193.3 miliardë euro mbështetje, përfshirë 3.7 miliardë euro nga asetet ruse të bllokuara.