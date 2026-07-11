Komisioni Evropian përkujton viktimat e gjenocidit në Srebrenicë

Komisioni Evropian përkujton viktimat e gjenocidit në Srebrenicë

Komisioni Evropian ka përkujtuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë, duke nderuar kujtimin e më shumë se 8,300 personave të vrarë dhe duke shprehur solidaritet me familjet që ende vuajnë pasojat e kësaj tragjedie.

Në një mesazh të publikuar me rastin e përvjetorit të gjenocidit, Komisioni Evropian thekson se shërimi i plagëve të së kaluarës kërkon guxim, angazhim të sinqertë dhe përkushtim të vazhdueshëm për pajtim.

“Sot ne pauzojmë për të kujtuar më shumë se 8,300 viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe familjet që ende pikëllohen”, nis mesazhi.

“Shërimi i plagëve të së kaluarës kërkon guxim, angazhim të sinqertë dhe angazhim të mirëfilltë për pajtim”, vazhdon ai.

“Popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës: ne qëndrojmë në anën tuaj”, përfundon Komisioni.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Bilanc tragjik nga zjarret në Spanjë! Regjistrohen 12 viktima, 66 mijë hektarë tokë e djegur

Bilanc tragjik nga zjarret në Spanjë! Regjistrohen 12 viktima, 66 mijë hektarë tokë e djegur

Janë finalizuar koordinmet për realizimin e projektit të Transportit të shpejtë me autobus (BRT)

Janë finalizuar koordinmet për realizimin e projektit të Transportit të shpejtë me autobus (BRT)

Fidan: Politikat e Netanyahut, “barrë” për Izraelin, rajonin dhe sigurinë ndërkombëtare

Fidan: Politikat e Netanyahut, “barrë” për Izraelin, rajonin dhe sigurinë ndërkombëtare

Udhëheqësi suprem i Iranit zotohet të hakmerret për paraardhësin e vrarë Ali Khamenei

Udhëheqësi suprem i Iranit zotohet të hakmerret për paraardhësin e vrarë Ali Khamenei

Shtatë persona të privuar nga liria për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit

Shtatë persona të privuar nga liria për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit

(VIDEO) 31-vjetori i gjenocidit në Srebrenicë, marsh përkujtimor në Shkup për Srebrenicën

(VIDEO) 31-vjetori i gjenocidit në Srebrenicë, marsh përkujtimor në Shkup për Srebrenicën