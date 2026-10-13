Komisioni Evropian: Ndryshimet në ligjin për Specialen bien ndesh me obligimet e Kosovës ndaj BE-së
Ndryshimet ligjore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës lidhur me Dhomat e Specializuara bien ndesh me obligimet ndërkombëtare të vendit ndaj Bashkimit Evropian, ka deklaruar Christian Wigand, përfaqësues i Komisionit Evropian.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me funksionimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe rolin e tyre në raport me Kushtetutën e vendit, Wigand rikujtoi qëndrimin e SHBA-së për këtë institucion gjyqësor.
“SHBA-ja vazhdimisht e ka mbështetur punën e Dhomave të Specializuara të Kosovës si një institucion i pavarur gjyqësor”, deklaroi Wigand.
Ai theksoi se ky institucion është themeluar me vendimet e Kuvendit të Kosovës gjatë viteve 2014-2015, funksionon brenda sistemit juridik të Kosovës dhe është i përfshirë në Kushtetutën e vendit.
Wigand foli edhe për ndryshimet ligjore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, duke rikujtuar qëndrimin e publikuar më herët nga zëdhënësi i Komisionit Evropian.
“Ligji i miratuar nga Kuvendi i Kosovës për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian”, tha ai.
Gjatë konferencës, ai u pyet edhe për çështjet juridike që lidhen me Dhomat e Specializuara të Gjykatës Kushtetuese dhe mundësinë e krijimit të një mekanizmi të arbitrazhit në kuadër të Asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Për këto çështje, Wigand nuk dha një interpretim të hollësishëm, por u shpreh i gatshëm që këto çështje të shqyrtohen më tej në bashkëpunim me ekipin e tij.