Komisioni Evropian gjobit Google, 2.95 miliardë euro për praktika antikonkurruese në teknologjinë e reklamave
Komisioni Evropian ka gjobitur Google me 2.95 miliardë euro për shkelje të rregullave antitrust të BE-së, duke shtrembëruar konkurrencën në sektorin e teknologjisë së reklamimit.
Komisioni e njoftoi vendimin në një deklaratë zyrtare dhe kërkoi që gjiganti amerikan të ndërpresë praktikat vetë-preferenciale dhe të zbatojë masa për të eliminuar konfliktet e interesit në zinxhirin e furnizimit me teknologji reklamuese.
Google reagoi menjëherë ndaj vendimit. Lee-Anne Mulholland, zëvendëspresidente dhe drejtuese globale e çështjeve rregullatore në Google, tha: “Vendimi i Komisionit Evropian për shërbimet tona të teknologjisë së reklamave është i gabuar dhe ne do të apelojmë. Kjo vendos një gjobë të pajustifikuar dhe kërkon ndryshime që do të dëmtojnë mijëra kompani evropiane, duke e bërë më të vështirë për to gjenerimin e fitimeve. Nuk ka asgjë antikonkurruese në ofrimin e shërbimeve për blerësit dhe shitësit e reklamave, dhe ka më shumë alternativa ndaj shërbimeve tona se kurrë më parë.”
Sipas raporteve të pakonfirmuara, Komisioneri i Tregtisë i BE-së, Maroš Šefčovič, ka kundërshtuar gjobën dhe ka propozuar pezullimin e saj ditët e fundit, duke nxitur debate të brendshme mbi masën dhe efektet e saj në tregun evropian të reklamave.
Vendimi i BE-së thekson përpjekjet për të ruajtur konkurrencën në teknologjinë reklamuese, një sektor kyç për kompanitë e marketingut dhe reklamuesit në Evropë.