Komisionerja e BE-së kritikon planet e Netanyahut për të kontrolluar 70 për qind të Rripit të Gazës
Komisionerja për menaxhimin e krizave e Bashkimit Evropian, Hadja Lahbib paralajmëroi sot se hapësira humanitare në Gaza po “tkurret më tej” ndërsa kontrolli ushtarak izraelit zgjerohet dhe zhvendosja e vijave të frontit pengon shpërndarjen e ndihmës dhe aksesin e civilëve në shërbimet thelbësore, transmeton Anadolu.
“Hapësira humanitare e Gazës po tkurret më tej”, shkroi Lahbib në kompaninë amerikane të mediave sociale X duke shtuar: “Ndërsa kontrolli ushtarak izraelit zgjerohet, zhvendosja e vijave pengon punonjësit e ndihmës dhe u pret shërbimet thelbësore, përfshirë ujin e pastër, atyre që kanë nevojë. Familjet janë të bllokuara midis kufijve që lëvizin pa paralajmërim. Ligji Ndërkombëtar Humanitar duhet të respektohet”.
Komentet e saj erdhën ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli aktualisht kontrollon rreth 60 për qind të Rripit të Gazës dhe sinjalizoi plane për të zgjeruar atë kontroll në 70 për qind, sipas raporteve të mediave izraelite.
Netanyahu nuk dha detaje se si do të zbatohet një zgjerim i tillë. Forcat izraelite tashmë kanë rivizatuar kufijtë operacionalë në pjesë të Gazës sipas një kuadri armëpushimi me faza të përshkruar fillimisht në një plan të mbështetur nga SHBA-ja për t’i dhënë fund luftës.
Burime palestineze dhe zyrtarë të Hamasit thonë se kufiri “de facto” është zhvendosur më tej në Gaza në muajt e fundit, duke zvogëluar zonën e disponueshme për civilët dhe duke intensifikuar një krizë humanitare tashmë të rëndë.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje të përsëritura për rritjen e aksesit humanitar dhe pajtueshmërinë me ligjin ndërkombëtar humanitar ndërsa grupet e ndihmës paralajmërojnë për mungesa të ujit të pastër, furnizimeve mjekësore dhe korridoreve të sigurta për civilët.