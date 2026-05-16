Komandanti i krahut ushtarak të Hamasit vritet në një sulm izraelit në Gaza

Komandanti i krahut ushtarak të grupit palestinez Hamas, Izz al-Din al-Haddad, është vrarë në një sulm izraelit të premten në mbrëmje, sipas burimeve lokale, transmeton Anadolu.

Në sulm janë vrarë gjithashtu bashkëshortja dhe vajza e tij, shtuan burimet, duke theksuar se funerali i tyre është mbajtur në Qytetin e Gazës.

Duke folur për gazetarët, motra e al-Haddadit konfirmoi gjithashtu vdekjen e tij.

Më herët, ushtria izraelite pretendoi se kishte vrarë Izz al-Din al-Haddad në një sulm ndaj Qytetit të Gazës.

Zhvillimi vjen ndërsa ushtria izraelite vazhdon shkeljet e përditshme të armëpushimit në Rripin e Gazës, i cili hyri në fuqi në tetor 2025.

Armëpushimi erdhi pas luftës dyvjeçare të Izraelit në Gaza, ku janë vrarë mbi 72.000 persona dhe janë plagosur më shumë se 172.000 të tjerë.

