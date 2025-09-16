Komandanti i KFOR-it: Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike
Komandanti i Forcës së udhëhequr nga NATO në Kosovë (KFOR), gjeneral majori Enrico Barduani, ka mbajtur raportimin përmbyllës të mandatit të tij para Komitetit Ushtarak të NATO-s dhe Këshillit të Atlantikut të Veriut, në selinë e NATO-s në Bruksel, transmeton Anadolu.
Gjatë fjalës së tij, Barduani ndau vlerësimin e tij mbi situatën e sigurisë në Kosovë, duke theksuar përkushtimin e vazhdueshëm dhe të suksesshëm të KFOR-it për stabilitet dhe në mbështetje të veprimit diplomatik, me fokus të veçantë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
“Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike”, deklaroi komandanti i KFOR-it.
Ai theksoi ndër arritjet e KFOR-it forcimin e këtij misioni, përfshirë edhe vendosjen e përkohshme të forcave rezervë, si dhe thellimin e bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar, organizatat e sigurisë së Kosovës dhe Forcat e Armatosura të Serbisë.
Gjatë vizitës në Bruksel, Barduani u takua edhe me gjeneral Sean Clancy, kryetar i Komitetit Ushtarak të BE-së, me të cilin diskutoi mbi bashkëpunimin e KFOR-it me operacionet EULEX dhe EUFOR Althea në Bosnjë e Hercegovinë.
Enrico Barduani u zgjodh komandant i KFOR-it më 11 tetor 2024 në një ceremoni në Prishtinë, duke zëvendësuar gjeneralin turk, Özkan Ulutaş.
Sipas planit të tanishëm, Turqia do të marrë përsëri komandën e KFOR-it në tetor 2025, për një mandat njëvjeçar.