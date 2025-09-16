Komandanti i KFOR-it: Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike

Komandanti i KFOR-it: Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike

Komandanti i Forcës së udhëhequr nga NATO në Kosovë (KFOR), gjeneral majori Enrico Barduani, ka mbajtur raportimin përmbyllës të mandatit të tij para Komitetit Ushtarak të NATO-s dhe Këshillit të Atlantikut të Veriut, në selinë e NATO-s në Bruksel, transmeton Anadolu.

Gjatë fjalës së tij, Barduani ndau vlerësimin e tij mbi situatën e sigurisë në Kosovë, duke theksuar përkushtimin e vazhdueshëm dhe të suksesshëm të KFOR-it për stabilitet dhe në mbështetje të veprimit diplomatik, me fokus të veçantë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike”, deklaroi komandanti i KFOR-it.

Ai theksoi ndër arritjet e KFOR-it forcimin e këtij misioni, përfshirë edhe vendosjen e përkohshme të forcave rezervë, si dhe thellimin e bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar, organizatat e sigurisë së Kosovës dhe Forcat e Armatosura të Serbisë.

Gjatë vizitës në Bruksel, Barduani u takua edhe me gjeneral Sean Clancy, kryetar i Komitetit Ushtarak të BE-së, me të cilin diskutoi mbi bashkëpunimin e KFOR-it me operacionet EULEX dhe EUFOR Althea në Bosnjë e Hercegovinë.

Enrico Barduani u zgjodh komandant i KFOR-it më 11 tetor 2024 në një ceremoni në Prishtinë, duke zëvendësuar gjeneralin turk, Özkan Ulutaş.

Sipas planit të tanishëm, Turqia do të marrë përsëri komandën e KFOR-it në tetor 2025, për një mandat njëvjeçar.

MARKETING

Të ngjajshme

Anija me refugjatë sudanezë përfshihet nga flakët pranë brigjeve të Libisë, të paktën 50 viktima

Anija me refugjatë sudanezë përfshihet nga flakët pranë brigjeve të Libisë, të paktën 50 viktima

Izraeli shpenzon miliona dollarë në fushata reklamash onlajn për të mohuar urinë në Gaza

Izraeli shpenzon miliona dollarë në fushata reklamash onlajn për të mohuar urinë në Gaza

Takim pune i Prokurorisë Publike dhe KSHPK-së në prag të zgjedhjeve lokale 2025

Takim pune i Prokurorisë Publike dhe KSHPK-së në prag të zgjedhjeve lokale 2025

Kasami: Strategji e re për arsim gjithëpërfshirës dhe inovativ në Tetovë

Kasami: Strategji e re për arsim gjithëpërfshirës dhe inovativ në Tetovë

MSH: Pacienti që vdiq në Onkologji u soll në një gjendje shumë të rëndë, pacienti vdiq pavarësisht të gjitha masave të marra

MSH: Pacienti që vdiq në Onkologji u soll në një gjendje shumë të rëndë, pacienti vdiq pavarësisht të gjitha masave të marra

Gashi dhe ambasadori Klein diskutuan zhvillimet politike dhe bashkëpunimin rajonal

Gashi dhe ambasadori Klein diskutuan zhvillimet politike dhe bashkëpunimin rajonal