Komandanti i Forcave Detare turke takon ministrin pa portofol të Maqedonisë së Veriut, Zejnulla
Komandanti i Forcave Detare turke, admirali Ercument Tatlioglu, u takua me ministrin shtetëror të Maqedonisë së Veriut përgjegjës për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Investimet e Huaja, Zulfikar Zejnulla, transmeton Anadolu.
Në një njoftim të publikuar në llogarinë e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë në NSosyal, thuhet se “ministri shtetëror i Maqedonisë së Veriut përgjegjës për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Investimet e Huaja, Zulfikar Zejnulla, zhvilloi një vizitë zyrtare te komandanti i Forcave Detare, admirali Ercument Tatlioglu”.
Në njoftim u publikuan edhe fotografi nga takimi.