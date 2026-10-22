Kolumbia sekuestron 7.6 ton kokainë, destinacion ishte Holanda

Kolumbia sekuestron 7.6 ton kokainë, destinacion ishte Holanda

Policia kolumbiane ka sekuestruar 7.6 ton kokainë të destinuar për në Holandë në portin e Kartagjenës. Kështu njoftoi të martën Presidenti Abelardo de la Espriella.

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Shik.mk

“Policia Kombëtare sapo ka arritur sekuestrimin më të madh të kokainës në portin e Kartagjenës në 10 vitet e fundit”, shkroi ai në X.

Sipas Policisë Kombëtare të Kolumbisë, droga ishte fshehur mes sheqer kallamit të parafinuar, dhe u gjet nga drejtoria e saj kundër narkotikëve në një operacion të koordinuar me Administratën Amerikane të Zbatimit të Ligjit për Drogën (DEA).
De la Espriella tha se forcat e sigurisë kishin sekuestruar 132 ton kokainë, me vlerë rreth 6.1 miliardë dollarë, në 75 ditët e para të qeverisë së tij.

“Nuk ka armëpushim kundër narkoterrorizmit! Çdo dozë që parandalojmë të arrijë në rrugë shpëton jetë dhe çdo dollar që u marrim atyre dobëson strukturat e tyre kriminale”, shtoi ai.

Shërbimi i Prokurorisë Publike Holandeze (OM) konfirmoi se dy holandezë ishin arrestuar në Kolumbi. Sipas Agjencisë së BE-së për Drogën, 330 ton kokainë u sekuestruan në BE në vitin 2024, nga 419 ton në vitin 2023.

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