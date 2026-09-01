Kolumbi: 20 rebelë të vrarë në bombardimet qeveritare

Kolumbi: 20 rebelë të vrarë në bombardimet qeveritare

Njëzet guerilas u vranë në Kolumbi në bombardimet e para në zonat e kontrolluara nga organizatat e armatosura të urdhëruara nga qeveria e Presidentit të ri Abelardo de la Esperanza , njoftoi vetë kreu i shtetit dje, të hënën.

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“Ne neutralizuam 20 narko-terroristë, kapëm pesë (…) dhe nxorëm dy të mitur”, tha De la Esprieja në një video që publikoi nëpërmjet X.

Operacioni kishte në shënjestër një grup luftëtarësh nën komandën e guerilit më të kërkuar të vendit, i njohur me pseudonimin Ivan Mordisco, dhe u zhvillua dje herët në mëngjes në Gaviare, në pjesën jugore të vendit, shtoi ai.

Këto janë shpërthimet më vdekjeprurëse që kur presidenti i ri, i cili i përket të ashtuquajturës të djathtë ekstreme, mori pushtetin më 7 gusht. Ai u zgjodh duke premtuar një luftë të pamëshirshme kundër organizatave të jashtëligjshme që sigurojnë fonde përmes trafikut të drogës, minierave të paligjshme dhe zhvatjes.

Ky ishte bombardimi i tretë i njoftuar që kur qeveria e re mori detyrën. Pati numrin më të madh të viktimave në çdo operacion ushtarak që nga presidenca e Juan Manuel Santos (2010-2018), tha një burim ushtarak për AFP-në.

Dy shpërthimet e para vranë katër të mitur, dy 15-vjeçarë dhe dy 16-vjeçarë. Nuk dihet nëse kishte të mitur midis viktimave të shpërthimit të tretë.
Duke iu drejtuar në vetën e dytë udhëheqësit të disidentëve, ish-FARC-ut, Presidenti De la Esperanza tha: ” Do të paguani për të gjitha të këqijat që keni bërë në Kolumbi “.

Presidenti i ri ka njoftuar se do të intensifikojë luftën kundër kryengritësve dhe krimit të organizuar, me mbështetjen e aleatëve të tij kryesorë, SHBA-së dhe Izraelit.

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