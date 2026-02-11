Kolonët e paligjshëm izraelitë zhvendosin 15 familje palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar
Kolonë të paligjshëm izraelitë dëbuan sot 15 familje palestineze nga shtëpitë e tyre në fshatin Duyuk al-Tahta, në perëndim të Jerikos në Bregun Perëndimor të pushtuar, njoftuan burime lokale për Anadolu.
Rreth 50 kolonë të paligjshëm, të shoqëruar nga një buldozer dhe një automjet ushtarak izraelit, sulmuan fshatin, thanë burimet.
Kolonët filluan të shkatërronin shtëpitë e ndërtuara me pllakë metali dhe beton, të cilat u përkisnin 15 familjeve, i detyruan banorët të largohen, plaçkitën pronat e tyre, bagëtinë dhe automjetet, dhe i penguan ata të kthehen, shtuan burimet.
Qeveria izraelite ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë edhe Kudsin Lindor, që nga nisja e fushatës ushtarake në Gaza më 8 tetor 2023. Palestinezët e shohin këtë eskalim – duke përfshirë vrasje, arrestime, dëbime dhe zgjerimin e kolonive – si një hap drejt aneksimit formal të territorit.
Sipas Komisionit për Rezistencën ndaj Murit dhe Kolonive pranë Qeverisë Palestineze, ushtria izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë kryer 1.872 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre vetëm në janar, në një terror sistematik të vazhdueshëm.
Sulmet përfshinin sulme fizike, rrënimin e pemëve, djegien e fushave, pengimin e bujqve nga qasja në tokat e tyre, konfiskimin e pronave dhe shkatërrimin e shtëpive dhe strukturave bujqësore, duke dëbuar 125 familje palestineze.
Dhuna ka shkaktuar të paktën 1.112 të vdekur palestinezë, rreth 11.500 të plagosur dhe më shumë se 21.000 të arrestuar, sipas të dhënave zyrtare palestineze.
Të dielën, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi masa për të ndryshuar statusin ligjor dhe civil në Bregun Perëndimor dhe për të forcuar kontrollin izraelit mbi territorin.
Izraeli u themelua në vitin 1948 mbi toka ku grupet e armatosura sioniste dëbuan qindra mijëra palestinezë. Më pas, Izraeli okupoi territoret e mbetura palestineze dhe ka refuzuar thirrjet për t’u tërhequr dhe për të lejuar krijimin e një shteti të pavarur palestinez.