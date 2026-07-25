Kolona dhe pritje deri në dy orë në “Bogorodicë”, LAMM apelon për kujdes në komunikacion

Kolona dhe pritje deri në dy orë në “Bogorodicë”, LAMM apelon për kujdes në komunikacion

Shoferët që sot udhëtojnë drejt Greqisë përmes pikës kufitare “Bogorodicë” po përballen me pritje të gjata. Sipas të dhënave të LAMM-it, koha e pritjes për dalje nga vendi arrin deri në dy orë, si pasojë e fluksit të shtuar të automjeteve.

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Në pikën kufitare “Tabanocë”, pritja për hyrje në vend zgjat rreth 30 minuta, ndërsa në pikat e tjera kufitare në anën e Maqedonisë nuk janë regjistruar vonesa më të gjata, si për hyrje ashtu edhe për dalje.

LAMM u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion të përshtatin shpejtësinë me kushtet në rrugë, të respektojnë sinjalistikën dhe të drejtojnë automjetet me kujdes.

Kujdes i shtuar rekomandohet në rrugët që kalojnë nëpër lugina, gryka dhe përgjatë lumenjve, ku ekziston rreziku i rrëshqitjeve të dheut. Veçanërisht, drejtuesit e automjeteve këshillohen të jenë të kujdesshëm në akset Katllanovë–Veles, Mavrovë–Dibër–Strugë, Vinicë–Berovë dhe Koçan–Dellçevë.

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