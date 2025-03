Kocevski: Propozimi për shkarkimin tim nuk përmban asnjë bazë për konstatimin e shkeljes së rëndë disiplinore

Prokurori Publik i Shtetit, Ljupço Kocevski, sot informoi se propozimin për shkarkimin e tij e ka marrë dje nga Këshilli i Prokurorisë Publike dhe për të gjitha pikat do të deklarohet në afat të arsyeshëm. Megjithatë, ai tregon se nga ajo që ka shqyrtuar, propozimi nuk përmban asnjë bazë për konstatimin e shkeljes së rëndë disiplinore.

“(Qeveria) po i referohet të njëjtës gjë që ishte në media kohëve të fundit”, tha Kocevski në një deklaratë për media.

Qeveria shton se, përveç përgjegjësisë ligjore, prokurori publik i nënshtrohet ose duhet t’i nënshtrohet përgjegjësisë më të gjerë shoqërore, veçanërisht para organit që e ka zgjedhur dhe mbi të gjitha para qytetarëve, interesat e të cilëve duhet t’i mbrojë.

Sipas Ligjit për Prokurorinë Publike, Kocevski ka të drejtë të deklarojë me shkrim në lidhje me propozimin për shkarkimin e tij, si dhe të marrë pjesë në seancën parlamentare në të cilën do të debatohet dhe vendoset për propozimin.

Pëndryshe, Këshilli i Prokurorëve Publikë ka afat prej 15 ditësh për të dhënë mendimin e tij për propozimin për shkarkimin e Kocevskit, dhe në pajtim me Ligjin për Prokurorinë Publike, ky afat mund të vazhdohet edhe për 15 ditë nëse ka arsye të arsyeshme për këtë.

