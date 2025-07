Kocevski: Paratë e miratuara edhe pas ribalancit të buxhetit nuk mjaftojnë as për funksionim themelor të prokurorisë

Prokurori Publik i Republikës, Lupço Kocevski para deputetëve në Komisionin Parlamentar për Financim dhe Buxhet, kërkoi që nga ribalanci i buxhetit të ndahen para për ekspertizat e lëndëve Onkologji dhe Puls, si dhe për digjitalizimin e këtij institucioni, vazhdimin e licencave të softuerëve dhe pagesën e shtesave për punonjësit, të cilat, tha ai, u takojnë atyre në përputhje me Marrëveshjen Kolektive.

“Të gjitha këto janë aktivitete që duhet të parashikohen dhe të sigurohen para nga shteti. Meqenëse mjetet minimale janë të përcaktuara në 0,4 përqind të buxhetit të shtetit, theksoj se ligji përcakton nga buxheti i përgjithshëm i shtetit, jo nga të ardhurat buxhetore, dhe përsëri këtë vit na u ndanë vetëm gjysma e parave të parashikuara me ligj. Në fakt, ndryshe nga viti i kaluar, kur me ribalancin u shkurtuan mjetet tona, sot jam këtu para jush për të shprehur mirënjohjen time që të paktën mjetet e Prokurorisë nuk janë shkurtuar shtesë”, tha Kocevski.

Ai nga foltorja në seancën e komisionit parlamentar theksoi se rreth 14,5 milionë eurot e miratuara, edhe pas ribalancimit, nuk do të jenë të mjaftueshme për të arritur, siç tha ai, as funksionet themelore të prokurorisë për realizimin e detyrimeve nga agjenda e reformave, dhe këtu do të filloj hap pas hapi.

“Ju të gjithë jeni të vetëdijshëm se shpenzimet e Prokurorisë bazuar në ekspertizat u rritën ndjeshëm vitin e kaluar. Për rastin e Onkologjisë, u përgatitën dy ekspertiza të gjera dhe të kushtueshme të ekspertëve jashtë vendit. Tragjedia në Koçan, të gjitha shpenzimet për analizën e provave të gjera, për autopsitë, për veprimet hetimore, për mendimet komplekse shumëinstitucionale të ekspertëve kanë rënë në ngarkesë të Prokurorisë, dhe disa raste të tjera janë në proces, në të cilat, për shkak të mungesës së ekspertëve, ekspertizat do të duhet të kërkohen jashtë vendit, dhe institucionet e huaja tashmë kërkojnë garanci paraprake se puna e bërë do t’u paguhet atyre në kohë. Kjo është diku rreth 400.000 euro në total për këto ekspertiza. Duke marrë parasysh se nëse nuk paguhen, ekspertët nuk do të marrin pjesë në seancat publike, dhe kështu procedura mund të rrezikohet”, tha Kocevski.

Lidhur me personelin e Prokurorisë Publike, Kocevski theksoi se situata është më e keqe se vitin e kaluar, pasi po përballen me një largim të madh të personelit, të cilin nuk mund ta zëvendësojnë, sepse siç tha Kocevski, nuk kanë miratim nga Ministria e Financave për asnjë punësim, dhe kjo është për të tretin vit radhazi.

