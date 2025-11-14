Kocevski alarmon: Prokuroria nuk ka mjete për ekspertiza, nuk kërkojmë para për rritje të rrogave
Kryeprokurori Publik Ljupço Kocevski iu drejtua sot Kuvendit, në fillim të debatit mbi propozimin e ri të buxhetit për vitin 2026 të ardhshëm. Kocevski tha se nuk e kishte ndërmend t’u fliste fare deputetëve pasi i ka kërkesat e njëjta sikur vitin e kaluar, por tha se, ato nuk janë marrë parasysh.
“Personalisht mendova shumë nëse duhet t’ju drejtohem përsëri nga kjo foltore me të njëjtat kërkesa si vitin e kaluar. Për më tepër, të njëjtat kërkesa që ne nxjerrim në pah çdo vit u konfirmuan nga Bashkimi Evropian vetëm pak ditë më parë në raportin e tij të fundit – për një luftë efektive kundër krimit dhe korrupsionit, burimet dhe pavarësia financiare duhet t’u ofrohen prokurorisë dhe gjyqësorit në përgjithësi”.
“Megjithatë, zgjodha të flas. Së pari, sepse besoj vërtet në fuqinë e deputetëve për të na siguruar burimet që na duhen për të qenë në gjendje të punojmë. Së dyti, sepse kam detyrimin t’ju theksoj se situata me të cilën po përballemi po bëhet alarmante. Përsëri, për vitin e ardhshëm, në vend të minimumit të përcaktuar me ligj prej 0.4% të buxhetit të përgjithshëm, mezi propozohet rreth 0.2% për nevojat e prokurorisë. Sa i përket fondeve totale, shuma është edhe më e vogël se në vitin aktual. Kjo është absolutisht e palogjikshme në kushte kur të gjitha shpenzimet janë në rritje”, tha Kocevski.
Ai theksoi se fondet e nevojshme për prokurorinë nuk janë për paga ose shtesa, por për funksionimin dhe zbatimin e përditshëm të hetimeve paraprake dhe hetimeve.
“Dua që i gjithë publiku të jetë i qartë se nuk bëhet fjalë për fonde për ndonjë rritje të pagave, as për prokurorët publikë dhe as për punonjësit e prokurorëve publikë. Në buxhetin e propozuar, ndarjet e planifikuara për paga janë të njëjta me këtë vit dhe nuk parashikohen fonde për shtesa që u takojnë ligjërisht punonjësve”.
“Por, më e rëndësishmja, fondet për shërbime kontraktuale po zvogëlohen më shumë, nga të cilat paguhen të gjitha mendimet e ekspertëve, kostot për veprime hetimore dhe për punën e prokurorëve publikë në procedurat që ata zhvillojnë. Në të njëjtën kohë, nevojat tona në këtë fushë janë vazhdimisht në rritje. Mendimet e ekspertëve po bëhen më të shtrenjta, dhe për një numër të madh krimesh të rënda dhe komplekse, nuk ka fare persona të kualifikuar në vendin tonë, kështu që jemi të detyruar të punësojmë ekspertë nga jashtë. E gjithë kjo bie mbi barrën e buxhetit të prokurorisë”, tha Kocevski.
Ai tha se me axhendën e reformës, prokuroria publike, po përballet me nisma serioze reformuese që duhet të zbatohen në vitin 2026.
“Ato nuk parashikojnë vetëm ndryshime ligjore, por edhe forcimin e kapaciteteve dhe pajisjeve në qendrat e hetimit, pajisjen dhe funksionalizimin e zyrës së rikuperimit të pronës, hetime financiare më të shtrenjta që do të rezultojnë në konfiskim, punësimin e një numri shtesë prokurorësh dhe ekspertësh për të zbuluar krime ekonomike dhe financiare në prokurori për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nuk ka fonde të mjaftueshme në buxhet për vitin e ardhshëm për asnjë nga këto hapa reformues, as nuk ka miratime nga ministria përkatëse për punësimet e nevojshme, që do të thotë se ato nuk do të jenë në gjendje të zbatohen”, theksoi Kocevski.
Ai gjithashtu theksoi se në më pak se dy vjet, 40 punonjës janë larguar, dhe nuk është miratuar asnjë punësim i ri.