Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njofton interceptimin e një rakete balistike të Huthive mbi Riad

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njofton interceptimin e një rakete balistike të Huthive mbi Riad

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi të hënën në mbrëmje se ka interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga grupi Huthi drejt kryeqytetit saudit, Riad, transmeton Anadolu.

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Në një postim në platformën sociale amerikane X, koalicioni njoftoi “interceptimin dhe shkatërrimin e një rakete balistike” të lëshuar drejt qytetit.

Njoftimi erdhi pas komunikatave të Mbrojtjes Civile Saudite, e cila fillimisht paralajmëroi për “rrezik të mundshëm” në Riad, ndërsa disa minuta më vonë njoftoi se rreziku kishte kaluar.

Riad është përballur me sulme të përsëritura të Huthive ditët e fundit, ndërsa sulmet ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “Mbreti Khalid” për dy ditë radhazi kanë detyruar pezullimin e përkohshëm të operacioneve.

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