Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite intercepton dy raketa balistike të Huthive që kishin në shënjestër Riadin
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, njoftoi të enjten se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar dhe shkatërruar dy raketa balistike të lëshuara nga Huthit në drejtim të kryeqytetit saudit, Riad, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, bëri të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë interceptuar dhe shkatërruar dy raketat që kishin në shënjestër Riadin.
Më herët të enjten, Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi paralajmërime emergjente në Riad, në rajonin Al-Kharj në pjesën qendrore të vendit dhe në qytetin jugor Nexhran, përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm.
Disa minuta më vonë, agjencia njoftoi se rreziku kishte kaluar, duke u bërë thirrje banorëve të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet e sigurisë dhe të shmangin grumbullimet ose filmimet.
Arabia Saudite është përballur vazhdimisht me sulme me raketa dhe dronë nga Huthit, në kushtet e përshkallëzimit të konfliktit në Jemenin fqinj.
Që nga viti 2015, Arabia Saudite ka udhëhequr një koalicion ushtarak në mbështetje të qeverisë së Jemenit të njohur ndërkombëtarisht kundër Huthive, të cilët që nga viti 2014 kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe disa provinca të tjera.