Koalicioni i ri “Anti-Petkov” shtyn mbledhjen e Komisionit për veton ndaj Maqedonisë së Veriut

Mbledhja e Komisionit për veton ndaj Maqedonisë së Veriut është shtyrë, pas ndërhyrjes së koalicionit të ri “Anti-Petkov”.

Me sugjerim të partive DPS e GERB dhe me mbështetjen e TISP dhe “Vazrazhdane”, u mbajt mbledhja e komisionit parlamentar, ku do të dëgjohej Ministrja e Jashtme, Teodora Genchovska për propozimin francez për negociatat e Maqedonisë së Veriut.

Kështu, koalicioni i ri parlamentar , i cili po formohet për shkarkimin e kryeparlamentarit Nikolla Minçev, vazhdon aktivitetet e përbashkëta dhe me gjasë sot do ta votojnë së bashku votën e mosbesimit të GERB –it, sipas medias së huaj.

Komisioni duhej të dëgjonte mendimin e Ministrisë së Jashtme dhe të njihej me paketën e dokumenteve.

Stanislav Atanasov nga Lëvizja për të Drejtat dhe Liritë (DPS) sugjeroi, në fillim, që komisioni të mos diskutonte asgjë: Nuk ka asgjë më shumë për të mësuar, le ta shtyjmë komisionin derisa të ketë një propozim për një vendim nga Këshilli i Ministrave.

Atanas Mihnev i “Ne vazhdojmë ndryshimin”, i cili është nënkryetar i komisionit të jashtëm, sugjeroi: Ta bëjmë këtë seancë dhe ministri është gjithsesi këtu, për të njohur publikun me suksesin e arritur .

Ish-ministrja e Jashtme Ekaterina Zaharieva ( GERB ) tha se vendimi i kryeministrit për të paraqitur propozimin në komisionin parlamentar ishte jokushtetues sepse duhej t’i dorëzohej Këshillit të Ministrave.

Në të njëjtën kohë partia TISP, Presidenti Rumen Radev dhe GERB akuzuan kryeministrin për bisedime sekrete.

“Ne kemi pritur prej ditësh që të mblidhej ky takim . Pse u mblodh ky takim sot dhe jo në fundjavë nëse ishte kaq urgjent? Kjo që po ndodh këtu është një lloj cirku dhe krize, ministri i jashtëm nuk mund të paraqesë një propozim ”, tha Zaharieva.

Kristian Vigenin u përgjigj se nuk e kuptonte pse çdo përpjekje për të folur në thelb u përball me përpjekje për dështim, procedura etj.

Ish-ministri tjetër i jashtëm, Daniel Mitov ( GERB ), fillimisht propozoi “një organ që ka një nismë legjislative për të marrë një vendim ” për t’u diskutuar në parlament.

“ Të pretendosh se kryeministri duhet të marrë një vendim është qesharake, ne jetojmë në një shtet parlamentar ”, tha Georgi Mihailov nga Partia Socialiste Bullgare (BSP), por në fund koalicioni i ri mblodhi 9 vota pro dhe takimi u bë.

Vigenin më pas kujtoi se parlamenti kishte marrë vendime që i ndalonin ish-kryeministrit Bojko Borisov të mbante poste në Bruksel pa një vendim parlamentar, duke i bërë të pavlefshme tezat e GERB -it.

” Ju u përpoqët të abuzoni me temën e Maqedonisë dhe kur ne duhej ta diskutonim këtë, ju u fshehët. Unë dua të shoh se si TISP do të votojë për dorëheqjen e propozuar nga GERB “, tha Vigenin, ndërsa pati heshtje nga Toshko Yordanov dhe takimi u shty.

Kujtojmë se këtë të mërkurë, opozita bullgare i hapi rrugë heqjes së vetos ndaj Maqedonisë së Veriut, pasi kreu i saj njoftoi se do të votojë pro, duke vënë në dispozicion 59 votat e tij.

Lajmi u bë i ditur nga Komisioneri për Zgjerim, Oliver Varhelyi, i cili e quan vendim historik për Evropën.

Bullgaria është drejt heqjes së vetos ndaj Maqedonisë së Veriut, vetëm një ditë para Samitit të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

Kjo është edhe dritë jeshile për Shqipërinë pasi vetoja bullgare ndaj Shkupit ka bërë që edhe Tirana zyrtare të mbetet peng i fatit të Maqedonisë së Veriut.