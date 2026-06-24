Klubi i Skautëve “Kalkan”, me mbështetjen e TİKA-s, organizon për herë të 18-të Kampin Veror Ndërkombëtar të Skautëve në RMV
Klubi i vëzhguesve Kalkan, me mbështetjen e TİKA-s, organizon për herë të XVIII në Maqedoninë e Veriut Kampin Veror Ndërkombëtar të Skautëve.
Me mbështetjen e TİKA-s dhe në organizim të Shoqatës Kalkan me seli në Tetovë, në qytetin e Ohrit u mbajt ceremonia hapëse e Kampit Veror Ndërkombëtar të Skautëve.
Kampi veror, i cili këtë vit organizohet për herë të 18-të në Ohër, mirëpret 300 skautë nga Turqia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.