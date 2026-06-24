Klubi i Skautëve “Kalkan”, me mbështetjen e TİKA-s, organizon për herë të 18-të Kampin Veror Ndërkombëtar të Skautëve në RMV

Klubi i Skautëve “Kalkan”, me mbështetjen e TİKA-s, organizon për herë të 18-të Kampin Veror Ndërkombëtar të Skautëve në RMV

Klubi i vëzhguesve Kalkan, me mbështetjen e TİKA-s, organizon për herë të XVIII në Maqedoninë e Veriut Kampin Veror Ndërkombëtar të Skautëve.

Me mbështetjen e TİKA-s dhe në organizim të Shoqatës Kalkan me seli në Tetovë, në qytetin e Ohrit u mbajt ceremonia hapëse e Kampit Veror Ndërkombëtar të Skautëve.

Kampi veror, i cili këtë vit organizohet për herë të 18-të në Ohër, mirëpret 300 skautë nga Turqia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

MARKETING

Të ngjajshme

Qyteti i Shkupit këtë fundjavë do të bëjë dezinsektim ajror

Qyteti i Shkupit këtë fundjavë do të bëjë dezinsektim ajror

(VIDEO) Shkollat po mbyllen, arsimtarët mbesin, për 7 vjet 17 mijë nxënës më pak

(VIDEO) Shkollat po mbyllen, arsimtarët mbesin, për 7 vjet 17 mijë nxënës më pak

(VIDEO) Maqedonia me fabrikë Inteligjencë Artificiale

(VIDEO) Maqedonia me fabrikë Inteligjencë Artificiale

(VIDEO) Debat i ashpër për interpelancën e ministrit të brendshëm

(VIDEO) Debat i ashpër për interpelancën e ministrit të brendshëm

(VIDEO) Trotinetët elektrik vetëm për personat mbi 18 vjeç

(VIDEO) Trotinetët elektrik vetëm për personat mbi 18 vjeç

(VIDEO) VLEN: Për 24 muaj punuam më shumë se BDI për 24 vjet

(VIDEO) VLEN: Për 24 muaj punuam më shumë se BDI për 24 vjet