Klekovski: PET-skaneri nuk është i prishur, problem është ciklotroni
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski deklaroi sonte se do të bëhet gjithçka që është e mundur që për disa ditë të sigurohen lëndët e para të nevojshme për funksionimin e ciklotronit, ku prodhohen mjetet e nevojshme për ekzaminimin e PET-skanerit, i cili nuk punon për më shumë se një muaj dhe ku pacientët onkologjikë dërgohen më shpesh. Mendoj, shtoi ai, se do të jem në gjendje të njoftoj shumë shpejt se kur do të fillojmë përsëri me skanimin.
“Domethënë, nuk është i prishur PET-skaneri. PET-skaneri ishte në shërbim të rregullt dhe gjatë shërbimit të rregullt të PET-skanerit u gjetën probleme me ciklotronin. Pra, në atë institucion ka dy makina, thënë kushtimisht: ciklotronin ku prodhohen mjetet e nevojshme për skanim, për PET-skanerin dhe vetë PET-skaneri, i cili është makina në të cilën kryhet ekzaminimi. Do të thotë, në thelb, rezultati i defektit në ciklotron është pasojë e mirëmbajtjes jo të duhur nga furnizuesi dhe është një problem me vajin që është në një regjim kufizues. Çfarë do të thotë kjo? Po flasim për mjekësinë bërthamore, pra nuk po flasim për ekzaminime të zakonshme. Duhet shumë kohë për ta siguruar atë”, tha ministri në Tema e ditës në TV Sitel.
Shpjegoi se lëndët e para të nevojshme janë të disponueshme në dy vende nga ku mund të blihen – SHBA dhe Belgjikë.
“Nevojitet të merren leje të eksportit. Për momentin edhe personalisht ministri (i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme) Mucunski është angazhuar personalisht në komunikim me Brukselin për ta siguruar këtë nga Belgjika sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse do të jetë pak më e vështirë nga Amerika. Ajo që kërkohet nga institucioni është që menjëherë të hyjë në një burim alternativ të fondeve të nevojshme për funksionimin e PET-skanerit, qoftë duke importuar nga Bullgaria apo Turqia, sepse ndërprerja tashmë shkel standardet e vendosura”, tha Klekovski.
Ministri tha se vitin e kaluar, me organizimin e përmirësuar të PET-skanerit, janë regjistruar 2,705 pacientë, ndërsa në vitet e mëparshme ky numër ishte nga 1,800 në 2,200.
“Megjithatë, me këtë vonesë, ato rezultate tashmë po prishen. Dhe ato sigurisht që janë të pamjaftueshme”, theksoi Klekovski.
Pritjet e tij janë që ky prokurim të realizohet me një marrëveshje të menjëhershme, sepse nëse shpallet tender, ai nuk do të përfundojë shumë shpejt. “Kjo është një situatë kërcënuese për jetën dhe për shkak të natyrës së materialeve, ato kanë një kohë të shkurtër dekompozimi, nuk tolerojnë transport të gjatë. Pra, ne mund të importojmë vetëm nga një nga vendet fqinje. Mendoj se shumë shpejt do të jem në gjendje të njoftoj se kur do të fillojmë përsëri skanimin”, tha Klekovski.
Përveç kësaj, theksoi ai, skanimi PET nuk është e vetmja mënyrë për të kontrolluar gjendjen e pacientëve.
“Ekziston skanim i kockave, ka magnet. Nga përvoja ime personale, gjithmonë nevojiten më shumë mekanizma kontrolli, kështu që një mekanizëm kontrolli jep një pamje. Metodat standarde janë në dispozicion dhe ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të siguruar lëndët e para të nevojshme për punë brenda pak ditësh”, theksoi Klekovski.
Nëse institucioni nuk ka një zgjidhje brenda një ose dy ditësh, ai tha se do të merren masa të tjera