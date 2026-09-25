Klekovski: Përfundon regjistrimi për punësimin e 300 specializantëve privatë deri në fund të vitit 2026
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski kumtuar sot se ka përfunduar regjistrimi i thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për punësimin e 300 specializantëve në institucionet publike shëndetësore deri në fund të vitit 2026, ndërsa në proces është harmonizimi i interesit të tyre me nevojat e spitaleve,
Ministri Klekovski theksoi poashtu se përparësi në punësim do t’u jepet spitaleve jashtë Shkupit, në përputhje me nevojat e tyre dhe mungesën e stafit specialisik.
“Paraqitja ka përfunduar dhe tani po punojmë për harmonizimin e interesit të shprehur të specializantëve me nevojat e spitaleve. Nuk duam të detyrojmë askënd të pranojë vetëm sepse kemi interes nga specializantët, sigurisht që duhet të ketë nevojë në spitalin përkatës. Të gjitha spitalet e tjera përveç në Shkup janë prioritet. Sapo të kemi rezultatet e lidhjes, të cilat do të jenë shumë shpejt, do t’i komunikojmë publikut dhe do të japim udhëzime për spitalet që të fillojnë procedurat e punësimit, të cilat do të përfshijnë reklama, thirrje, testime e kështu me radhë”, ka thënë Klekovski.
idhur me situatën me stafin në institucionet shëndetësore, ai theksoi se nevojat duhet të shihen në nivel rajonal, dhe jo vetëm institucional.
“Duhet të jemi të vetëdijshëm se mungesa e mjekëve dhe infermierëve nuk është vetëm në Maqedoni, apo në Evropë, është një problem global dhe mungesa vetëm do të rritet, nuk do të ulet, shumë arsye ndikojnë në të. Dhe në këtë drejtim, mendoj se ajo që duhet të bëjmë në të ardhmen është t’i shohim të gjitha institucionet së bashku: keni qendra shëndetësore publike, ka qendra shëndetësore, ka spitale të përgjithshme, ka spitale speciale. Dhe mendoj se duhet të fillojmë t’i shohim të gjitha së bashku, sepse ngarkesa e punës në një vend mund të nënkuptojë se ka kapacitet të lirë në një vend tjetër dhe punonjësit e shëndetësisë gjithashtu do të duhet të jenë më fleksibël në aspektin e disponueshmërisë”, theksoi ministri.
Ai shtoi se ka një mungesë të përgjithshme të infermierëve, teknikëve të instrumenteve dhe stafit tjetër të ngjashëm, duke treguar se po bëhet punë aktive për të kapërcyer problemin.
“Pra, ka shumë administratë që pengon vendimet”, tha Klekovski.