Klekovski: Një pjesë e terapisë së sklerozës multiple do të kryhet në spitalin e Manastirit
Spitali klinik i Manastirit, në periudhën 2024–2026 ka siguruar pajisje bashkëkohore mjekësore në vlerë prej mbi 30,4 milionë denarësh, me të cilën po zëvendësohen aparate më të vjetra se 20 vjet, për të cilat nuk ekzistonte më mundësi për servisim dhe mbështetje teknike.
Me rëndësi të veçantë është zëvendësimi i digestorit në Repartin e patologjisë – një aparat i siguruar rreth 55 vjet më parë, që nga themelimi i spitalit.
Në kuadër të modernizimit janë siguruar një shpuese elektrike për ortopedi, aparat për operacione të kataraktës me metodën fako dhe aparat për ekografi për Repartin e oftalmologjisë. Për nevojat e urologjisë është siguruar set për resekcion monopolar, ndërsa për Repartin e mjekësisë interne janë siguruar kolonoskop dhe gastroskop i ri.
Spitali është pajisur gjithashtu me aparat për tomografi koherente optike, aparat të ri DEXA për mjekësi fizikale dhe rehabilitim, si dhe robot dhe zgjidhje bashkëkohore softuerike të lidhura me sistemin PACS. Me këto pajisje përmirësohen ndjeshëm kapacitetet diagnostikuese dhe operative në disa reparte të spitalit.
Njëkohësisht, ka filluar procedura për sigurimin e pajisjeve për biopsi të prostatës të udhëhequr me ekografi. Me këtë, kjo metodë bashkëkohore diagnostikuese për herë të parë do të aplikohet në Spitalin klinik të Manastirit, duke u mundësuar pacientëve nga Manastiri dhe i gjithë rajoni diagnostikim më të shpejtë, më të saktë dhe më të qasshëm në spitalin e tyre amë.
Krahas investimeve në pajisje, nga korriku i vitit 2024 deri më sot në spital janë realizuar edhe 61 punësime me afat të pacaktuar, me çka paralelisht po përforcohet edhe kuadri profesional mjekësor.
Pas shumë vitesh pune me pajisje të vjetruara, Spitali klinik i Manastirit po pajiset me aparaturë që u përgjigjet standardeve të mjekësisë bashkëkohore. Kjo nuk është vetëm zëvendësim i pajisjeve – kjo është një investim konkret në diagnostikim më të sigurt, trajtim më cilësor dhe mbrojtje më të mirë shëndetësore për qytetarët e Manastirit dhe të gjithë rajonit.