Klekovski: Në vitin 2025 ka pasur mbi 300 mijë pushime mjekësore
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, i cili për herë të parë prezantoi statistika për pushimet mjekësore afatshkurtra, deri në 30 ditë, dhe ato afatgjata, mbi 30 ditë.
Sipas tij, mbi 300 mijë pushime mjekësore janë regjistruar gjatë vitit 2025.
Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes dhe problemet gastrointestinale mbeten arsyet më të shpeshta për hapjen e pushimeve mjekësore.
“Dua të theksoj se viti 2021 ishte viti i pandemisë së COVID-19, kur numri i pushimeve mjekësore ishte shumë i lartë. Megjithatë, në vitin 2025 kemi një rritje prej 30 për qind, me mbi 300 mijë pushime mjekësore të regjistruara. Ajo që është e rëndësishme është se nuk është rritur numri i personave që shfrytëzojnë pushime mjekësore, por numri mesatar i pushimeve për çdo pacient. Mesatarja është rritur nga 1.8 në 2.3 pushime mjekësore për pacient. Sëmundjet që vazhdojnë të jenë shkaku më i shpeshtë i pushimeve mjekësore janë infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes dhe problemet gastrointestinale. Vetëm gjatë vitit të fundit janë regjistruar mbi 10 mijë pushime mjekësore për shkak të gastroenteritit”, tha Klekovski.
Ndërkohë, numri i pushimeve mjekësore afatgjata, që zgjasin mbi 30 ditë, mbetet i qëndrueshëm në rreth 25 mijë raste në vit.
“Sa u përket pushimeve mjekësore afatgjata, numri i tyre mbetet i qëndrueshëm në rreth 25 mijë raste në vit gjatë viteve të fundit. Megjithëse nuk ka rritje të numrit të pushimeve, është vërejtur një rritje e ndjeshme e mjeteve të paguara për to. Shuma që paguhet për pushimet mjekësore është rritur disa herë, gjë që, sipas autoriteteve, tregon se është e nevojshme të hapet një debat më i gjerë për këtë çështje”, sqaroi Klekovski.
Autoritetet paralajmërojnë kontrolle më të rrepta për pushimet mjekësore, pasi në pesë vitet e fundit numri i tyre është rritur për 33 për qind.