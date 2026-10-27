Klekovski në takimin e OBSH-së: Digjitalizimi dhe parandalimi, prioritete në shëndetësi

Klekovski në takimin e OBSH-së: Digjitalizimi dhe parandalimi, prioritete në shëndetësi

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, mori pjesë në sesionin e 76-të të Komitetit Rajonal të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Evropën, që po mbahet në Kopenhagë.

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Gjatë takimit, ministrat e shëndetësisë shqyrtuan raporte dhe propozime për punën e ardhshme të OBSH-së, ndërsa gjashtë kandidatët për drejtor të përgjithshëm prezantuan programet e tyre.

Klekovski theksoi se vendi përballet me sfida të përbashkëta me rajonin, si plakja e popullsisë, rritja e sëmundjeve jongjitëse dhe largimi i profesionistëve shëndetësorë.

Ai veçoi digjitalizimin dhe forcimin e kujdesit shëndetësor parësor si prioritete, me fokus në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve, përfshirë kancerin.

Ministri bëri të ditur se po intensifikohen masat për zbatimin e ndalimit të pirjes së duhanit, ndërsa po përgatiten edhe masa për pijet e ëmbëlsuara.

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