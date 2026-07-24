Klekovski në takim me përfaqësues të mjekëve amë dhe të “Terminit Tim”: Së bashku për termine më të shpejta dhe më efikase

Klekovski në takim me përfaqësues të mjekëve amë dhe të “Terminit Tim”: Së bashku për termine më të shpejta dhe më efikase

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski sot mbajti takim me përfaqësues të mjekëve amë dhe Drejtorisë për shëndëetësi elektronike “Termini Im”, ku u bisedua për mundësitë që mjekët amë në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase të sigurojnë termine për kontrolle specialistike përmes sistemit “Termini Im”.

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Në takim, siç informojnë nga Minsitria e Shëndetësisë, ku morën pjesë përfaqësues të Shoqatës së mjekëve të mjekësisë së përgjithshme dhe Shoqatës së mjekëve privatë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga Drejtoria për shëndetësi elektronike u bisedua edhe për vegla të posaçme për kërkim të termineve të dëshiruara.

Në takim u dakordua që Ministria, së bashku me Drejtorinë për shëndetësi elektronike mbeten të hapur për bashkëpunim të mëtutjeshëm me përfaqësuesit e mjekëve amë, entet shëndetësore dhe kompanitë softuerike, me qëllim që të vendoset sistem efikas dhe efektiv për termine.

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