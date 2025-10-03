Klekovski: Kanë arritur 15 ankesa nga pacientë për ndërhyrje të dyshimta kardiokirurgjikale
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka marrë 15 ankesa nga pacientët për ndërhyrje të dyshimta kardiokirurgjikale, të cilat po ia përcjellim Ministrisë së Shëndetësisë për veprime të mëtejshme. Pesë janë ankesa individuale, dhe dhjetë janë paraqitur nga një institucion, tha sot Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, i cili tha se deri më tani janë marrë gjithsej 25 ankesa nga pacientët për ndërhyrje të dyshimta kardiake.
Ankesat, shpjegoi ai, mbulojnë periudha të ndryshme, më e vjetra ka të bëjë me diçka që ka ndodhur në vitin 2010.
“Në thelb ekzistojnë tre kategori ankesash, ose peticionesh: njëra është kur pacientëve mund t’u jetë bërë një ndërhyrje, por nuk ka pasur nevojë për të, e dyta është kur pacientëve duhet t’u ishte dhënë ajo që duhej bërë, por ajo që duhej bërë nuk është bërë, dhe e treta i referohet pacientëve për të cilët ajo që është bërë nuk do të jetë e dobishme në kuptimin që ndërhyrjet që u janë bërë pacientëve që mund të jenë në fazën terminale nuk do të çojnë në një përmirësim të gjendjes së tyre shëndetësore ose në një zgjatje të jetëgjatësisë së tyre.
Kjo mund të krahasohet me dhënien e ilaçeve të shtrenjta onkologjike pacientëve në fazë terminale, ku për momentin nevojitet vetëm kujdes paliativ, dhe ky nuk është një vendim i thjeshtë, por është një vendim që duhet të merret”, tha Klekovski.
Ai u bëri thirrje mediave se nuk duhen pritur rezultate të shpejta dhe nuk është e dëshirueshme të ketë rezultate të shpejta, sepse ato do të ishin të gabuara.