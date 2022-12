Klauzola e çuditshme që Al Nassr ka futur në kontratën e Ronaldos – përfshinë edhe Messin

Kontrata e Cristiano Ronaldos me klubin e ri Al-Nassr përfshin një klauzolë që do ta shohë atë të ndjekë gjurmët e Lionel Messit.

Portugezi në thelb kishte shijuar një periudhë papunësie në dy javët e fundit, pas eliminimit të Portugalisë nga Kampionati Botëror.

Humbja ndaj Marokut, rasti me largimin e tij nga Manchester United në fillim të turneut, bëri që 37-vjeçari të kishte kohë për të gjetur një skuadër të re

Meqë askush në Evropë nuk dëshiron t’i jepte atij futbollin e Ligës së Kampionëve që ai e dëshironte, me Eintracht Frankfurt që zbuloi se iu dha shansi për ta nënshkruar me të, Ronaldo duhej të kërkonte diku tjetër.

Të premten, u konfirmua se ai do të transferohej në Lindjen e Mesme, për t’u bashkuar me skuadrën e Arabisë Saudite, Al-Nassr, duke nënshkruar një marrëveshje dyvjeçare.

Klubi e përshkroi atë si një marrëveshje të ‘bërjes së historisë’ dhe ai thuhet se do të bëhet sportisti më i paguar në botë, duke përfshirë të gjitha shpërblimet e tij.

Por, është ajo që vjen pasi ai të ketë mbaruar së luajturi për klubin që mund të bëjë ‘historinë’ për vendin më të cilin ai do të bëjë tregtinë e tij.

Sipas Marca, kontrata përfshin një klauzolë që do të thotë se pesë herë fituesi i Topit të Artë do t’i bashkohet Messit si një ambasador për për të mbështetur Arabinë Saudite që ta organizojë Kampionatin Botëror në vitin 2030.

Kupa e ardhshme e Botës do të mbahet në Amerikën e Veriut, në të gjithë ShBA-në, Kanadanë dhe Meksikën, pas tre vjetësh e gjysmë.

Arabia Saudite pritet të nisë një ofertë së bashku me Egjiptin dhe Greqinë, e cila do ta bënte atë të parën e mbajtur në shumë kontinente, nëse ato do të jenë të suksesshme.

Messi tashmë ka pranuar të jetë ambasador për ofertën, pavarësisht faktit se Argjentina mund të jetë në mesin e atyre që do të ofertojnë kundër saj.

Ronaldo gjithashtu mund të jetë kundër vendit të tij, me Spanjën dhe Portugalinë që pritet të jenë oferta nga Evropa, pasi Britania e Madhe dhe Irlanda u bindën që në vend të kësaj të bënin ofertë për Euro 2028.