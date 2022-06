Kina thotë se ‘nuk do të hezitojë të fillojë luftën’ nëse Tajvani shpall pavarësinë

Ministri i Mbrojtjes i Kinës, i ka thënë homologut të tij amerikan, se Kina nuk do të hezitojë të fillojë luftën nëse Tajvani do të kërkojë pavarësinë.

“Nëse dikush guxon të ndajë Tajvanin nga Kina, ushtria kineze definitivisht nuk do të hezitojë të fillojë një luftë pa marrë parasysh koston”, tha ministri i Mbrojtjes Wei Fenghe gjatë një takimi me Lloyd Austin të premten.

Ai tha se Kina nuk do të kishte zgjidhje tjetër veçse të luftonte dhe të shtypte çdo përpjekje për pavarësinë e Tajvanit, duke mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial.

Pavarësisht fjalëve luftarake, Wei tha se bisedimet me Austin shkuan pa probleme. Takimi u zhvillua gjatë samitit të sigurisë së Dialogut Shangri-La në Singapor për gati një orë, dyfishi i kohës së caktuar fillimisht.

Ministri kinez u zotua gjithashtu se Pekini do të shpartallojë çdo komplot për pavarësinë e Tajvanit dhe do të mbështesë me vendosmëri bashkimin e atdheut.

“Tajvani është Tajvani i Kinës… Përdorimi i Tajvanit për të frenuar Kinën nuk do të mbizotërojë kurrë”, thuhet në një deklaratë.

Austin i tha Wei se Pekini duhet të përmbahet nga veprimet e mëtejshme destabilizuese ndaj Tajvanit.

Një zyrtar amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, tha se pjesa më e madhe e takimit u fokusua në Tajvanin dhe Austin përsëriti se qëndrimi i Uashingtonit ndaj Tajvanit ishte i pandryshuar, ndërsa kritikoi “agresionin ushtarak” të Kinës.

“Shtetet e Bashkuara kanë shqetësime të mëdha për rritjen e sjelljes së PLA, veçanërisht sjelljen e pasigurt, agresive, joprofesionale dhe janë të shqetësuara se PLA mund të përpiqet të ndryshojë status quo-në përmes sjelljes së saj operacionale,” tha zyrtari.