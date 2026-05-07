Kina shpreh “shqetësim të thellë” për sulmet në Emiratet e Bashkuara Arabe

Kina shprehu sot “shqetësim të thellë” për sulmet ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe në mes të konfliktit të vazhdueshëm midis SHBA-së dhe Iranit, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.

“Pala kineze kundërshton fuqimisht çdo veprim që përshkallëzon tensionet në rajon”, u tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian gazetarëve në Pekin.

EBA-ja raportoi të hënën sulme të rinovuara iraniane me raketa dhe dronë në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah, duke shënuar incidentet e para të tilla që kur një armëpushim midis Iranit dhe SHBA-së hyri në fuqi më 8 prill.

Megjithatë, Teherani hodhi poshtë pretendimet e EBA-së se Irani kishte nisur sulme me raketa ose dronë kundër vendit, duke i quajtur ato “të pabazuara”.

“Kina vazhdimisht pohon se sovraniteti, siguria dhe integriteti territorial i vendeve të Gjirit të Lindjes së Mesme duhet të respektohen ndërsa civilët dhe objektivat joushtarake duhet të mbrohen”, tha Lin.

Ai shtoi se prioriteti i menjëhershëm është të arrihet armëpushim i menjëhershëm dhe gjithëpërfshirës, ​​të parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit dhe të ndalohet përhapja e armiqësive.

