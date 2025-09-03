Kina shfaq për herë të parë në paradën ushtarake triadën bërthamore tokësore, detare dhe ajrore
Kina shfaqi sot për herë të parë forcat e saj bërthamore tokësore, detare dhe ajrore gjatë paradës masive ushtarake që shënoi fitoren e Kinës kundër agresionit japonez dhe fundin e Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Sipas “Xinhua News”, parada paraqiti triadën e plotë bërthamore të vendit, përfshirë raketën ajrore me rreze të gjatë veprimi “JingLei-1”, raketën ndërkontinentale “JuLang-3” që lëshohet nga nëndetëset, raketën ndërkontinentale tokësore “DongFeng-61” dhe një lloj të ri rakete ndërkontinentale tokësore “DongFeng-31”.
Media shtetërore i referohet armëve si fuqia strategjike “as” e Kinës, duke nënvizuar rolin e tyre në mbrojtjen e sovranitetit, sigurisë dhe dinjitetit të kombit.
Zbulimi i triadës bërthamore shënon një hap të rëndësishëm në demonstrimin e aftësisë së Kinës për të nisur sulme hakmarrëse nga toka, deti dhe ajri, një aftësi parandaluese.
Sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm (SIPRI), arsenali bërthamor i Kinës është rritur më shpejt se ai i çdo vendi tjetër, duke arritur në rreth 600 koka bërthamore deri në fillim të vitit 2025.
Sipas Librit Vjetor të SIPRI-t 2025, rezervat bërthamore të vendit janë zgjeruar me afërsisht 100 koka bërthamore në vit që nga viti 2023.