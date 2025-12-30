Kina rrit tensionet: Lëshon raketa drejt Tajvanit dhe rrethon ishullin me luftanije
Kina ka intensifikuar ndjeshëm presionin ushtarak ndaj Tajvanit, duke lëshuar raketa dhe duke zhvilluar stërvitje të mëdha ushtarake rreth ishullit, në atë që konsiderohet një nga manovrat më të rrezikshme të viteve të fundit.
Sipas mediave ndërkombëtare, gjatë ditës së dytë të stërvitjeve ushtarake, forcat kineze kanë lëshuar raketa në ujërat në veri dhe jug të Tajvanit, si pjesë e një simulimi për bllokimin e ishullit. Ushtria kineze zhvilloi rreth 10 orë trajnime intensive, duke përfshirë sulme ajrore, detare dhe operacione kundër nëndetëseve.
Stërvitjet, të quajtura “Misioni i Drejtësisë 2025”, vijnë vetëm 11 ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan një paketë ndihme ushtarake prej 11.1 miliardë dollarësh për Tajvanin, çka ka shkaktuar reagim të ashpër nga Pekini.
Autoritetet kineze deklaruan se manovrat kanë për qëllim parandalimin e çdo ndërhyrjeje të huaj. “Çdo forcë që përpiqet të ndërhyjë në çështjet e Kinës do të përballet me pasojat”, u shprehën zyrtarë nga Zyra për Çështjet e Tajvanit.
Tensionet janë shtuar edhe pas deklaratave të kryeministrit japonez, i cili sugjeroi se Japonia do të reagonte në rast të një sulmi ndaj Tajvanit. Në këtë kuadër, presidenti kinez Xi Jinping ka promovuar komandantin e Komandës Lindore, duke sinjalizuar gatishmërinë ushtarake të Pekinit.