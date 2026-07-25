Kina proteston ndaj sanksioneve të BE-së kundër kompanive kineze për shkak të Rusisë
Kina ka paraqitur një protestë zyrtare pranë Bashkimit Evropian (BE) pasi blloku përfshiu kompani të tjera kineze në paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke akuzuar Brukselin se po shënjestron në mënyrë të padrejtë bizneset kineze dhe po dëmton marrëdhëniet dypalëshe, transmeton Anadolu.
Dje, siç raporton gazeta shtetërore Global Times, Ministria e Tregtisë e Kinës njoftoi se vendosi 14 subjekte të BE-së në listën e saj të kontrollit të eksporteve, në një masë reciproke, një ditë pasi blloku evropian kishte sanksionuar 14 kompani nga Kina kontinentale dhe Hong Kongu.
Një zëdhënës i misionit kinez pranë BE-së tha se Pekini shprehu “pakënaqësi të fortë dhe kundërshtim të vendosur” ndaj sanksioneve, të cilat BE-ja i miratoi si pjesë të masave të fundit kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë.
“Kina mban një qëndrim objektiv dhe të drejtë ndaj krizës në Ukrainë, mbetet e përkushtuar ndaj promovimit të bisedimeve të paqes dhe ka luajtur një rol konstruktiv në avancimin e një zgjidhjeje politike të krizës”, tha zëdhënësi.
Pekini hodhi poshtë atë që e cilësoi si përpjekje të BE-së për t’ia kaluar Kinës përgjegjësinë për konfliktin, duke theksuar se “kundërshton fuqishëm përfshirjen dhe sanksionimin e pajustifikuar të kompanive dhe qytetarëve kinezë nga BE-ja”.
Kina i bëri thirrje BE-së që “të korrigjojë menjëherë veprimet e saj të gabuara, të eliminojë ndikimin e rëndë dhe të mbrojë interesat e përgjithshme të marrëdhënieve Kinë-BE përmes veprimeve konkrete”.