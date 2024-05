Kina: Nuk jemi palë në konfliktin në Ukrainë, mbështesim paqen

“Kina nuk është palë në konfliktin në Ukrainë, por vazhdimisht mbështet paqen dhe është për një zgjidhje politike”.

Kështu u shpreh zëdhënësi i ambasadës kineze në Uashington, Liu Pengyu.

“Kina nuk është as ajo që krijoi konfliktin në Ukrainë dhe as palë në të. Për Ukrainën, qëndrimi i Kinës ka qenë i drejtë dhe objektiv. Ne kemi punuar në mënyrë aktive për të nxitur bisedimet për paqen dhe një zgjidhje politike,” tha ai.

“Ne kurrë nuk i ndezim flakët dhe nuk kërkojmë përfitime egoiste dhe sigurisht nuk do të pranojmë të jemi koka turku. Kur bëhet fjalë për Evropën, Kina pret me padurim rivendosjen e hershme të paqes dhe stabilitetit në kontinentin evropian dhe do të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv për këtë qëllim”, shtoi diplomati.

