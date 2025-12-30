Kina lëshon satelit për kërkime gjeografike
Kina lëshoi sot një satelit të ri për qëllime kërkimore gjeografike nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Jiuquan në veriperëndim të vendit, transmeton Anadolu.
Sateliti Tianhui-7, i lëshuar në bordin e një rakete Long March-4B në orën 12:12 sipas kohës lokale ka hyrë në orbitën e tij të planifikuar, njoftoi agjencia shtetërore “Xinhua News”.
Ai do të përdoret kryesisht për detyra të tilla si hartëzimi gjeografik, studimet e burimeve tokësore dhe kërkimet shkencore.
Ky lëshim shënoi gjithashtu misionin e 622-të në serinë e raketave Long March.