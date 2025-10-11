Kina lëshon disa satelitë nga deti në orbitë

Kina lëshon disa satelitë nga deti në orbitë

Kina ka lëshuar disa satelitë në bordin e raketës mbajtëse ‘Gravity-1’ nga ujërat pranë qytetit bregdetar Haiyang në provincën Shandong në bregdetin lindor, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia shtetërore Xinhua News, raketa u ngrit në orën 10:20 të mëngjes me kohën lokale, duke vendosur me sukses tre satelitë në orbitat e tyre të planifikuara. Misioni u krye nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Taiyuan.

Raketa mbajtëse transportoi një satelit me fushë të gjerë dhe dy satelitë eksperimental.

Raketa mbajtëse ‘Gravity-1’ realizoi fluturimin e saj të parë në janar të vitit 2024.

MARKETING

Të ngjajshme

Aeroplanët britanikë kryen një mision 12-orësh me SHBA-në dhe NATO-n pranë kufirit rus

Aeroplanët britanikë kryen një mision 12-orësh me SHBA-në dhe NATO-n pranë kufirit rus

Mexhiti: Rruga “Maksut Sadik” përfundon, nis ndërtimi i kampusit të Universitetit “Nëna Terezë”

Mexhiti: Rruga “Maksut Sadik” përfundon, nis ndërtimi i kampusit të Universitetit “Nëna Terezë”

Osmani: Spital mobil dhe ekipe shëndetësore për kujdesin e qytetarëve të Çairit

Osmani: Spital mobil dhe ekipe shëndetësore për kujdesin e qytetarëve të Çairit

Gjorgjievski: “Shkupi – qytet i shtresave, qytet i kulturës” – projekte për Akuaduktin, Skupin, Çarshinë dhe Kalanë

Gjorgjievski: “Shkupi – qytet i shtresave, qytet i kulturës” – projekte për Akuaduktin, Skupin, Çarshinë dhe Kalanë

Trupat amerikane fillojnë të mbërrijnë në Izrael për t’u bashkuar me misionin e monitorimit të armëpushimit në Gaza

Trupat amerikane fillojnë të mbërrijnë në Izrael për t’u bashkuar me misionin e monitorimit të armëpushimit në Gaza

Filipçe akuzon pushtetin: Premtimet e VMRO-DPMNE-së ishin mashtrime

Filipçe akuzon pushtetin: Premtimet e VMRO-DPMNE-së ishin mashtrime