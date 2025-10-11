Kina lëshon disa satelitë nga deti në orbitë
Kina ka lëshuar disa satelitë në bordin e raketës mbajtëse ‘Gravity-1’ nga ujërat pranë qytetit bregdetar Haiyang në provincën Shandong në bregdetin lindor, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore Xinhua News, raketa u ngrit në orën 10:20 të mëngjes me kohën lokale, duke vendosur me sukses tre satelitë në orbitat e tyre të planifikuara. Misioni u krye nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Taiyuan.
Raketa mbajtëse transportoi një satelit me fushë të gjerë dhe dy satelitë eksperimental.
Raketa mbajtëse ‘Gravity-1’ realizoi fluturimin e saj të parë në janar të vitit 2024.